Hailey Bieber openhartig over seksleven met Justin: ‘Wel gek dat mijn ouders dit horen’

Supermodel Hailey Bieber (25) mag met haar man Justin dan een van de bekendste en meest besproken sterrenkoppels ter wereld vormen, geen journalist durft haar te vragen hoe haar seksleven met de zanger is. Maar als je erover begint, geeft ze openhartig antwoord, blijkt in een nieuwe podcast.

Een beetje ongemakkelijk vindt Hailey het wel. ,,Want ik bedenk me: mijn ouders gaan hiernaar luisteren’’, vertelt ze in de podcast Call Her Daddy. ,,Er is iets zo ongemakkelijks aan dat je ouders luisteren.’’

Het is de eerste keer dat Hailey vragen krijgt over haar seksleven en ze denkt wel te weten waarom. ,,Ik heb een theorie dat mensen seks tussen getrouwde mensen niet interessant vinden’’, aldus Hailey, sinds 2018 getrouwd met Justin. ,,Ik denk dat niemand er iets om geeft.’’ Presentatrice Alex Cooper ziet dat anders. ,,Jullie zijn de knapste mensen ter wereld, dit willen mensen weten.’’

De internationale showbizzmedia denken daar duidelijk hetzelfde over; allemaal schrijven ze over de uitspraken van Hailey. Zoals dat Justin en zij het liefst ’s avonds seks hebben, maar zij ’s ochtends ook fijn vindt. Dat ze zichzelf niet snel een trio of open relatie ziet hebben, omdat ze denkt dat dat nooit goed afloopt. ,,We hebben heel hard gewerkt om te komen waar we nu zijn’’, zegt Hailey. ,,Er is zulk mooi vertrouwen en zo’n mooie band dat ik me daar niet goed bij zou voelen - en hij ook niet.’’

Quote We liggen regelmatig gewoon te praten voor de seks, een heel leuk gesprek, dat is voor hem echt belangrijk Hailey Bieber

Hoe hebben ze dat vertrouwen opgebouwd? Vooral doordat Justin zo open is, aldus Hailey. Hij heeft haar alles verteld over zijn vorige vriendinnen en laat Hailey meelezen als een vrouw avances maakt via Instagram. Dat vindt Hailey al snel te ver gaan. Tegelijkertijd moedigt ze hem aan vooral vriendschappen aan te gaan met vrouwen, zoals zij met mannen doet. Zelf krijgt ze overigens nooit flirterige berichtjes, beweert het topmodel.

Ze vertelt ook intiemere dingen. Zoals hun favoriete standje (ze wisselen het af, maar Hailey houdt van doggy style en minder van de missionarishouding) en wat ze opwindend vindt aan Justin. ,,Het kan iets zijn wat over onze band samen gaat, of iets lichamelijks... Voor mij is zoenen heel belangrijk, altijd al geweest’’, vertelt ze. Voor Justin is hun ‘connectie’ ook essentieel. ,,We liggen regelmatig gewoon te praten [voor de seks], een heel leuk gesprek, dat is voor hem echt belangrijk.’’ Als ze de vraag krijgt te kiezen tussen de rest van haar leven alleen nog oraal bevredigd worden of met Justins handen, kan ze niet kiezen. ,,Want het is altijd een combinatie.’’



Latex

Hailey liet eerder overigens al wel weten niet preuts zijn over haar seksualiteit. De inmiddels 28-jarige Justin en 25-jarige Hailey worden vaak gezien als ‘eeuwige tieners’, zei Hailey destijds. Dat vond ze een misvatting: ze zijn getrouwde volwassenen die hun seksualiteit omarmen. Soms komt daar latex aan te pas, bleek toen.

Een van de eerdere vriendinnen over wie Justin openhartig verteld zal hebben, is zangeres en actrice Selena Gomez. Hailey kreeg veel kritiek toen ze iets met de zanger kreeg, omdat fans haar verweten dat ze Justin van Selena had afgepakt. Het gerucht ging dat de zanger met haar was vreemdgegaan. Dat is ‘echt niet’ zo, zegt Hailey nu. ,,Het zit niet in mij om me in de relatie van andere mensen te mengen. Ik heb dat nooit gewild en zou dat ook nooit doen.’’

