Halfzus betrapt Meghan op leugens: Ze wist juist heel veel over Brits koningshuis

Hoewel de zussen al jaren gebrouilleerd zijn, reageerde Samantha in het Australische radioprogramma Fifi, Fev and Nick des duivels dat Meghan zichzelf als een enig kind omschreef in het gesprek. In de uitzending vertelde Meghan dat ze haar halfzus al 19 jaar niet heeft gezien, maar Samantha zegt foto’s van de oud-actrice te hebben van toen die bij haar buluitreiking in 2008 was.