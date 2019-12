Halina Reijn weigert op laatste moment aan te schuiven in Vlaams programma

Marijke Helwegen is de meest irritante BN’er

21:18 Marijke Helwegen is door Nederland gekozen als de meest irritante BN’er in een reclamespotje en heeft daarmee de Loden Leeuw 2019 te pakken. De 70-jarige mediapersoonlijkheid kreeg de titel vanavond van consumentenprogramma Radar voor haar rol in het reclamespotje van SecuStrip.