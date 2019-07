Halle Bailey wordt Ariel in remake De Kleine Zeemeermin

Halle Bailey heeft de hoofdrol te pakken in de remake van The Little Mermaid. Bronnen laten aan Variety weten dat de actrice en zangeres de rol van Ariel gaat vertolken. Bailey zegt op Twitter dat de rol ‘een droom die uitkomt’ is.

Disney zou ook in gesprek zijn met Jacob Tremblay en Awkwafina. Melissa McCarthy zou azen op de rol van de zeeheks Ursula.

De 19-jarige Bailey was eerder te zien in Last Holiday, A wrinkle in Time en Grown-ish. Samen met haar zus Chloe vormt ze het r&b-duo Chloe x Halle.

De live-actionremake van The Little Mermaid, geregisseerd door Rob Marshall, moet in 2020 uitkomen. De animatiefilm, in Nederland ook uitgebracht als De Kleine Zeemeermin, was een grote hit in 1989.

Net als bij andere Disney-remakes van onder meer Aladdin en The Lion King, zal ook in de nieuwe versie van The Little Mermaid muziek uit het origineel worden gecombineerd met nieuwe nummers. Destijds ging het nummer Under The Sea er vandoor met een Oscar.