Halsema maakt geen uitzondering voor Youp van 't Hek: niet meer publiek in zaal

,,Het barst van de toneelgezelschappen, cabaretiers, muziekgezelschappen in de stad die allemaal hetzelfde verlangen hebben", zei Halsema in het AT5-programma Gesprek met de Burgemeester. ,,Gelukkig heeft Youp van 't Hek nog het grote voordeel dat hij zijn show ook op televisie kan laten zien en daarmee een groot publiek kan bereiken. Dat heeft hij voor op een heleboel andere cabaretiers, op heel veel andere toneelgezelschappen.”



Ze vervolgde: ,,Als ik begin een uitzondering te maken, dan staan terecht alle andere instellingen, alle andere cabaretiers, alle andere toneelgezelschappen bij mij voor de deur. En ook Youp van 't Hek zal begrijpen dat dat niet kan.”



Youp vroeg samen met BNNVara, de NPO en Koninklijk Theater Carré of de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een uitzondering voor hem kan maken om eenmalig voor 250 mensen te kunnen spelen. De cabaretier vreest dat de voorstelling op televisie niet werkt als er maar dertig mensen in de zaal zitten.



Vorige week stelde premier Mark Rutte ook al dat een uitzondering er wat hem betreft niet zou komen. ,,Dat gaat niet. Ik zou het dolgraag doen, Youp, maar dat kan ik niet doen", zei hij.



Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de oudejaarsconference van Van ‘t Hek. BNNVara wil nog niet op de zaken vooruitlopen. ,,De antwoordbrief van de Veiligheidsregio is nog niet bij ons binnen. Die wachten we nu eerst af”, zegt een woordvoerder.