Hamid weigert mogelijk 22.000 euro van kijkers Frank Visser: 'Ik zal dit nooit vergeten’

De nieuwste uitspraak van Frank Visser maakte vorige week veel los bij kijkers. De SBS 6-rechter oordeelde dat Hamid op eigen kosten zijn vloer moet laten isoleren, terwijl hij dat eigenlijk niet kan betalen. Kijker Annet Verdult begon een inzamelingsactie, die afgelopen weekend eindigde met een bedrag van 22.169 euro. Maar het lijkt er nu op dat de honderden donateurs hun geld terugkrijgen.

Na de uitzending werd Hamid namelijk benaderd door twee bedrijven; het ene wil gratis zijn vloer leggen, het andere wil het hotelverblijf van zijn gezin betalen als de werklui bezig zijn. Het vloerbedrijf kwam zondag langs om te meten. ,,De bedoeling is dat er 90 procent minder geluidsoverlast is en de buurvrouw 100 procent blij’’, lacht Hamid.

Quote Het is groot voor mij, ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren Hamid

Omdat het bedrijf ander isolatiemateriaal wil gebruiken dan meester Visser voorschreef, legt de organisatie de opties volgens Hamid voor aan Erik Roelofsen, de geluidsexpert die in de aflevering te zien was. ,,En dan moet het binnen twee à drie weken gebeuren, voordat de ramadan begint.’’

De bescheiden bakker is blij, maar niet voor zichzelf. Hij doet het duidelijk voor zijn buurvrouw Hellen, die hem voor de tv-rechter sleepte. Eerder vertelde hij al dat een goede band met de buurvrouw heel belangrijk voor hem is. ,,Het is mooi als de kinderen straks vrij kunnen spelen. Maar het is vooral belangrijk dat de buurvrouw weer rustig kan wonen.’’



Volledig scherm Buurvrouw Hellen draait van ellende muziek van Frans Bauer om tot rust te komen. © SBS

Geld naar andere mensen

Nu de vloer hem waarschijnlijk geen cent kost, wil hij het geld van de inzameling ook niet aannemen. De initiatiefneemster zei nog dat hij een eventueel overschot gerust zou mogen gebruiken om iets leuks te doen met zijn vrouw en zoontjes van 2,5 en 5 jaar.

,,Maar nu kan het beter naar andere mensen’’, zegt Hamid. ,,Een andere stichting, bijvoorbeeld voor mensen in Afrika. Of het gaat terug naar de mensen die hebben gedoneerd.’’ Waarschijnlijk gebeurt dat laatste, aangezien het geld van de crowdfunding mogelijk niet zomaar naar een ander doel mag gaan dan waarvoor werd gedoneerd.

Quote Ik zal dit nooit, nooit, nooit vergeten. De actie zit in mijn hart Hamid

Leren aan zijn kinderen

Hamid is de vrijgevige vreemdelingen toch enorm dankbaar. ,,Ik zal dit nooit, nooit, nooit vergeten. De actie zit in mijn hart. Het is groot voor mij, ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren. En ik ga het mijn kindjes ook leren, om hetzelfde te doen. Als iemand anders hulp nodig heeft, wie het ook is, dan moet je altijd helpen.’’

Volledig scherm Hamid deelde op de crowdfundingspagina een foto als dank voor de donateurs. © Privéfoto

De aanstichter van de crowdfundingsactie was vandaag niet bereikbaar voor een reactie. De makers van Meester Frank Visser doet uitspraak laten weten dat Hamid wel contact met haar heeft. De bedoeling was dat zij het geld direct aan hem zou laten overmaken, maar het is dus onzeker wat er nu mee gebeurt.

‘Wij blijven met Hamid in contact, zoals we dat ook doen met alle andere deelnemers van ons programma’, laat Vincent Tv Producties weten. ‘Wij vinden het ongelofelijk mooi en bijzonder dat er door de kijkers zo is meegeleefd met deze uitzending van Frank Visser.’

