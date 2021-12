Hannelore Zwitserlood toont heftige blauwe plekken na ongelukkige val in Special Forces

De Videoland-show Special Forces Vips was gisteren voor iedereen te bekijken op RTL 4. In de heftige aflevering kreeg een aantal BN’ers dezelfde training als commandotroepen van de koninklijke luchtmacht. Columnist Angela de Jong was onder de indruk van de eerste aflevering, waarin BN’ers volledig afgebeuld werden. Bij de eerste opdracht werd meteen duidelijk hoe heftig het programma is. De BN’ers sprongen een voor een uit de helikoper en werden vervolgens hard toegesproken. Tijdens die toespraak zakte Hannelore Zwitserlood plotseling in elkaar, maar de BN’ers kregen niet de kans om te helpen. ,,Het leven gaat gewoon verder”, werd geroepen. Zwitserlood werd overigens wel geholpen door de mensen van de commandotraining.

Doorzettingsvermogen

Uiteindelijk deed Zwitserlood bijna de gehele aflevering op doorzettingsvermogen mee, maar staakte ze op advies van de trainers toch de strijd. Op Instagram deelt ze nu beelden van de verwondingen die ze opliep bij het programma. Bij de sprong uit de helikoper kwam Zwitserlood verkeerd terecht in het water. Dat was de reden dat ze even later flauwviel. Op de foto's is te zien dat de bloeduitstorting over bijna haar hele bovenbeen loopt.



Ze schrijft erbij: ‘Zo zagen mijn bovenbenen eruit vijf dagen later. Voor die tijd kon ik nauwelijks lopen, zitten en liggen.’ Zwitserlood vult aan: ‘Ik heb een mooie, wijze, maar harde les geleerd. Ik heb zoveel lieve reacties gekregen dat ik op dit moment genoeg zelfvertrouwen heb om dit te laten zien.’



692.000 kijkers zagen de eerste aflevering van Special Forces Vips gisteravond op RTL 4. De rest van het seizoen is wekelijks te zien op Videoland.