Hans Klok haalt sexy vamp Pamela Anderson terug op podium

foto'sIllusionist Hans Klok (48) heeft gisteren de bezoekers van zijn show House of Mystery in Hamburg verrast met de aanwezigheid van actrice Pamela Anderson. De voormalig Baywatch-superster blijft Hans 15 shows lang assisteren tijdens zijn tour door Duitsland.

De 50-jarige pin-up maakte haar opwachting in een zwarte bodysuit met netpanty's en bijpassende stiletto's. ,,Ze zag er ontzettend verleidelijk uit en showde haar sensationele figuurtje'', oordeelt de Britse krant Daily Mail vandaag.

Hubert Breukers van Stardust Circus spreekt tegen deze site van een geweldige avond. Volgens Breukers was Anderson terugvragen een 'lucky shot'. ,,Het stond niet op de planning, maar we besloten haar voor de zekerheid mee te vragen op tour als special guest. Tot onze verrassing bleek ze tijd te hebben in haar agenda'', laat hij weten.

Oude tijden

De illusionist en de wereldberoemde blondine werden tien jaar geleden aan elkaar gekoppeld, toen Klok shows gaf in Las Vegas. Daar werkten ze negen maanden lang samen. Breukers, enthousiast: ,,Sindsdien hebben ze elkaar niet uit het oog verloren. Nu ze weer op het podium staat, is het alsof oude tijden herleven. Het is even wennen voor haar, maar ze zei: 'Dat kan ik nog wel!'.''

Door de 'heerlijke samenloop van omstandigheden' is Anderson nu in nog eens 14 optredens van 'the world's fastest illusionist' te zien, waaronder in Berlijn en Frankfurt. Daarin wordt een assistente van Klok zo'n twee à drie keer vervangen door Anderson. ,,Ze moet nog wel een beetje oefenen. Een act móet goed gaan natuurlijk. We doen het voorzichtig aan.''

Of de vamp ook naar Nederland komt? Breukers hoopt erop. ,,Als het zo goed blijft gaan, dan gaan we daar zeker naar kijken.''

