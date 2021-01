Hans Klok op snelweg staande gehouden vanwege avondklok

sbs6 Negen zaterdagen lang topcabaret op tv in de avond: een lach en een traan

23 januari De Vara had vroeger het alleenrecht op de betere cabaretvoorstellingen, maar dat is nu wel anders. SBS brengt negen zaterdagen lang topcabaret, dat de kijkers ook nog eens weten te vinden. Brigitte Kaandorp trok vorig weekeinde ruim een miljoen kijkers. ,,Eindelijk weer eens lachen, al het gezeik over corona hebben de mensen nu wel gehoord en gezien”, zegt Lenette van Dongen.