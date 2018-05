Hans Klok verhuist naar Las Vegas om carrière te maken

Klok toerde de afgelopen maanden door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, voerde tussendoor actie voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen en staat vanaf 15 augustus een aantal weken in Carré. Daarna volgen nog wat shows in Nederland en Engeland, voordat de definitieve oversteek wordt gemaakt.



,,Ik vind gewoon dat ik dit doen moet. Las Vegas, dat is het helemaal voor mij. En dan is het ook een kwestie van nu of nooit. Ik blijf Joop van den Ende dankbaar voor de kans die hij me daar gegeven heeft en het geweldige idee om Pamela en mij aan elkaar te koppelen. Zij en ik zullen altijd bij elkaar in de buurt blijven. Volgende week treden we weer samen op in de Sporting Club in Monaco. Maar ik wil nu zelf naar Las Vegas, me daar echt gaan vestigen en vanuit daar mijn werk doen. Carrière maken in Amerika kan alleen maar als je er wóónt, en dat ga ik nu dus ook doen", zegt de illusionist in De Telegraaf.