Hans Zimmer verplaatst Europese tournee naar 2022

Dat betekent dat ook zijn shows in de Ziggo Dome zijn opgeschoven. Zimmer, verantwoordelijk voor de soundtrack van onder meer The Lion King en de Pirates Of The Caribbean-reeks, staat in plaats van op 27 en 28 februari 2021 op 27 en 28 maart 2022 in de Amsterdamse concerthal.



De componist betreurt de beslissing, maar zag geen andere mogelijkheid. ,,We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om jullie en ons een mooie en veilige livetournee te geven. Zie jullie in 2022!”