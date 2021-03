Harde uitspraak Frank Visser steekt Viktor Brand: ‘Hij kan het gewoon niet betalen’

,,Het is bijna alsof er een kudde olifanten loopt’’, zei presentator Viktor Brand toen bij binnenkwam bij Hellen. De vrouw veranderde in twee maanden tijd van een levensgenieter in een wrak.

Het is volgens haar de schuld van de nieuwe bovenburen: Hamid, zijn vrouw en hun twee zoontjes van 2,5 en 5 jaar. Bijna de hele dag rennen de kinderen door het huis en stampen hun ouders er achteraan, stelde ze. In de gehorige huizen betekent dat geen seconde rust voor Hellen.

Die zit inmiddels aan de antidepressiva en moet regelmatig de spanning uit haar nek masseren. Om nog enigszins te kalmeren, draait ze tegenwoordig muziek van Frans Bauer. ,,Ik heb geen leven meer in mijn eigen huis’’, zei ze. Sterker nog: als dit niet zou veranderen, pakt ze haar koffers naar Suriname.

Quote Wat moet ik doen? Ik kan niet wonen zonder mijn kindjes Hamid

Buren zijn familie

Bovenbuurman Hamid, een hardwerkende bakker, was zich van geen kwaad bewust. De buurvrouw had hem bij de kennismaking al gevraagd of hij de vloer kon isoleren - en dat heeft hij ook gedaan. Hoewel hij het niet breed had, tikte hij naar eigen zeggen 2100 euro af voor een laminaatvloer mét een speciale isolatielaag.

Een goede relatie met de buren is voor hem immers essentieel. ,,Voor mijn zijn buren familie’’, zei hij. ,,Je moet goed leven met elkaar. Ook in onze religie, de islam, heb je eerst respect voor familie, dan de buren.’’ Maar de bal lag nu toch echt bij de buurvrouw. ,,Ik woon hier, ik heb kinderen, wat moet ik doen? Ik kan niet wonen zonder mijn kindjes.’’

En zo belandden de twee in Meester Frank Visser doet uitspraak, dat gisteren 822.000 kijkers trok. Het was een opvallende zaak, zei de SBS 6-ster, want bij geluidsoverlast staan partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar. Nu niet; Hamid was tijdens de opnames bij Hellen komen luisteren en moest toegeven dat dit niet kon. Hij wilde zelf óók een oplossing.



Volledig scherm Hellen draait van ellende muziek van Frans Bauer om tot rust te komen. © SBS

Die moet hij wel zelf betalen, bepaalde Frank Visser. De vloer die Hamid had laten aanleggen, voldoet perfect aan de eisen voor woningen met betonvloeren. Maar in de Haagse huizen zijn de vloeren van hout. Visser, die de isolatie in het pand ‘ronduit beroerd’ noemde, rekende dat de woningbouwvereniging aan. ,,Zoiets moet je niet willen verhuren’’, zei hij. Maar de rekening gaat toch naar Hamid.

Die moet binnen drie maanden opnieuw de vloer laten isoleren, voortaan met zijn gezin op pantoffels lopen en zorgen dat zijn kroost niet speelt op de verdieping boven Hellen, maar op de slaapverdieping daarboven.

Quote Ik begrijp het wel, maar hij kan het denk ik gewoon niet betalen Viktor Brand

De harde uitspraak stak Viktor Brand. ,,Ik begrijp het wel, maar hij kan het denk ik gewoon niet betalen’’, zei hij. Visser kon niet anders, reageerde hij. ,,Ik kan natuurlijk niet zeggen tegen de andere partij: u heeft gelijk, maar u krijgt het niet, want de buurman kan het niet betalen.’’

Inzamelingsactie

Dat probleem wordt mogelijk opgelost dankzij kijkers. Annet Verdult trok zich de situatie van Hamid zo aan, dat ze besloot een crowdfundingsactie te starten. De teller staat inmiddels op ruim 1400 euro van 134 donateurs.

Het is nog de vraag of de actie zal slagen, want het contact met Hamid en de makers van het programma moet nog worden gelegd. Maar Verdult hoopt dat het lukt, schrijft ze op Twitter. ‘Zelden zo’n sympathiek iemand bij dit programma gezien als de bovenbuurman.’

