Hardstylefeest Qlimax keert terug, maar wel overdag

Het kabinet maakte gisteren bekend dat er bij evenementen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit is toegestaan. Bovendien is er ook besloten de sluitingstijd van clubs op middernacht te houden. Voor de organisatie van Qlimax reden om het dit jaar anders aan te pakken. Het hardstylefeest kon vorig jaar niet doorgaan door de restricties destijds. Nu er iets meer vrijheid is, maakt de organisatie bekend dat het evenement op 20 november niet ‘s nachts, zoals feestgangers gewend zijn, maar overdag van 12.00 tot 23.00 uur wordt gehouden.

Jonas Schmidt, creatief directeur van Q-dance, belooft dat het een editie met veel spektakel zal zijn. ,,Qlimax is het langstlopende evenement dat wij organiseren. We zijn ontzettend blij dat we deze traditie kunnen voortzetten, nadat het ons vorig jaar verboden werd om het evenement fysiek te organiseren. Ons hele team is al maanden bezig om een unieke nieuwe Qlimax-ervaring te creëren en we kunnen niet wachten om onze fans te laten zien wat we voor hen in petto hebben.”