Harm Edens zou nooit uit zichzelf weggaan bij Dit was het nieuws

Dat zegt hij tegen Veronica Magazine. ,,Ik ga uit mezelf niet weg, hoor’’, aldus Harm. ,,Ik vind het ontzettend leuk om te doen, ben niet zwaar grijzend en heb op mijn 59ste nog bakken vol energie. En moet ik weg omdat ik bijna zestig ben? Groucho Marx was vierhonderd toen hij nog mooie dingen deed.’’



Het programma loopt nu al bijna 25 jaar, maar dat is volgens de gastheer ‘geen wonder’. ,,Op de eerste plaats verandert het nieuws continu en omdat het nieuws leidend is, hebben we geen format waarbij je van gekkigheid niet meer weet waar je het over moet hebben", zegt Harm. ,,En vergeet niet: we maken niet zo veel afleveringen per jaar, hè. Dit jaar twee keer zeven stuks. We hebben er weleens tien achter elkaar gedaan, maar toen werden we zó moe van elkaar...”