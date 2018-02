Harrie Jekkers ontroert publiek DWDD met liedjes over overleden ouders

Jekkers schoof aan bij Matthijs van Nieuwkerk om te praten over zijn nieuwe show Achter de duinen. Hij volgt Paul van Vliet op bij de zondagmatinees in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En dat is bijzonder, want het is 23 jaar geleden dat Jekkers solo op de bühne stond. Omdat hij graag zijn eigen draai wil geven aan zijn nieuwe voorstelling, zal hij ook nummers over zijn ouders ter gehore brengen.



In de uitzending van vanavond gaf de Hagenees alvast een voorproefje van die nummers. Daarmee kreeg hij de hele zaal stil, waarna een luid applaus volgde. Ook de kijkers thuis waren zichtbaar geraakt door de rake teksten van Jekkers. ,,Het is een moeilijk nummer voor mij. Emotioneel om te spelen", zei Jekkers na afloop met tranen in zijn ogen.