Harrison Ford: zonder mij geen Indiana Jones

Minder kijkers voor zangshows op SBS en RTL

10:21 De zangshows All Together Now en It Takes 2 van respectievelijk RTL 4 en SBS 6 hebben gisteravond allebei minder kijkers getrokken dan de week ervoor. Voor All Together Now bleven de meeste mensen thuis (866.000 belangstellenden). It Takes 2 trok 545.000 kijkers, bijna een miljoen minder dan het best bekeken programma van de dag, het Journaal van 20.00 uur op NPO 1.