Harry en Meghan: drie privéfoto's als bedankje

foto's Fotograaf Royal Wedding: Het licht was een nachtmer­rie

17:16 Het komt als fotograaf maar zelden voor dat zeker is dat de hele wereld jouw foto's zal zien. Fotograaf Danny Lawson had dit weekend zo'n zekerheidje: hij legde de Royal Wedding zaterdag vast, in de kerk. ,,Dat licht was een nachtmerrie.''