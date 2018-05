Harry en Meghan trekken meer kijkers dan William en Kate

Van alle mensen die gisteren rond lunchtijd tv keken, stemde volgens de stichting KijkOnderzoek 71 procent af op de trouwerij in het Engelse Windsor. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen wereldwijd getuige waren van de mooiste dag uit het leven van Harry en Meghan. Bij William en Kate ging het naar schatting om zo'n twee miljard kijkers.



Het is wel duidelijk dat de trouwerij van Harry en Meghan de best bekeken registratie ooit is van een buitenlands huwelijk op de Nederlandse televisie. Voor 2011 was die titel nog in handen van de eveneens Britse Charles en Camilla, wier huwelijk in 2005 ruim 1,5 miljoen kijkers had.



De verschillende huwelijken van ons eigen koningshuis zijn overigens nog veel beter bekeken. Naar de bruiloft van prins Willem-Alexander en prinses Máxima op 2 februari 2002 keken gemiddeld 6,2 miljoen mensen. In 1966 stemden maar liefst 8 miljoen mensen af op het ja-woord van koningin Beatrix en prins Claus.