Harry en Meghan voor het eerst samen in openbaar na stapje terug

De komst van de hertog en hertogin van Sussex was niet aangekondigd en de beveiliging tijdens het evenement was streng. Zo zijn er vooralsnog geen foto's van het koppel gedeeld. Ook de speech die Harry zou hebben gegeven, is niet gepubliceerd. Waarover de prins sprak, is ook niet bekendgemaakt.



Harry, Meghan en hun zoontje Archie verblijven sinds een paar weken in hun nieuwe thuisland Canada. Het gezin zou daarnaast op zoek zijn naar een woning in Los Angeles om in de zomer te betrekken.



