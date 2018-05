Harry en Meghan zetten een andere toon

Een koninklijke bruiloft waarbij niet gekroonde hoofden maar 'Hollywood-royalty' en sportsterren de boventoon voerden: dat was voor de traditioneel Britse koningshuisfans even slikken zaterdag in Windsor.

George Clooney, David en Victoria Beckham, Serena Williams, Elton John, Oprah Winfrey en James Corden, om maar een paar bekende namen te noemen van de genodigden in St George's Chapel voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle.

De plechtigheid was een contrast met het laatste grote koninklijke huwelijk, in 2011 tussen Harry's oudere broer William en Kate Middleton in Westminster Abbey in Londen. Dat was een pompeuze staatsaangelegenheid, met tientallen buitenlandse koninklijke gasten - onder wie toenmalig prins Willem-Alexander en prinses Máxima -, vertegenwoordigers uit de politiek en de landen van het Gemenebest.

Bij de trouwerij in Windsor lag de nadruk op vertegenwoordigers van de goede doelen waarmee Harry zich de laatste jaren heeft bezig gehouden, en het Gemenebest was op een meer subtiele wijze vertegenwoordigd. Een representatie van de nationale bloem van elk van de 53 lidstaten was gestikt op de sluier van Meghans jurk.

Graf

De plechtigheid in St. George's Chapel was volgens waarnemers ook zoals geen andere koninklijke dienst uit de duizendjarige geschiedenis van het Britse koningshuis. Meghan, sinds zaterdag de hertogin van Sussex, droeg een diadeem van de dit jaar precies 65 jaar geleden overleden koningin Mary, de oma van koningin Elizabeth. Mary was als echtgenote van koning George V, een oerconservatieve en zeer traditionele koningin, en zij zal zich in haar graf in de kapel een paar keer hebben omgedraaid omdat er zoveel conventies overboord werden gezet.

Te beginnen uiteraard met het feit dat Harry trouwde met een gescheiden Amerikaanse actrice. In 1936 gaf Mary's oudste zoon Edward VIII de troon nog op omdat hij niet mocht trouwen met een tweemaal gescheiden Amerikaanse, Wallis Simpson. Gospelmuziek en een voor Britse oren ongebruikelijk levendige overweging van de Amerikaanse episcopaalse bisschop Michael Curry droegen ook bij aan een afwijkend geluid bij de ceremonie, waarbij Harry en Meghan veel moeite hadden om van elkaar af te blijven. Ook al zo'n moderne afwijking van de koninklijke traditie waarin publieke affectie 'not done' is.