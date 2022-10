Harry Potter-collega's herdenken ‘Hagrid’ Robbie Coltrane: 'Je hebt van ons een familie gemaakt’

Collega’s, vrienden en andere sterren reageren bedroefd op het overlijden van Robbie Coltrane , vooral bekend als Hagrid in de Harry Potter-filmreeks. Gisteren werd bekend dat de acteur op 72-jarige leeftijd zijn laatste adem heeft uitgeblazen. ‘Je was de leukste oom die ik ooit heb gehad’, schrijft onder meer Emma Watson.

In een bericht op Instagram beschreef Emma Watson, die de rol van Hermelien vertolkte, de acteur als ‘de leukste oom die ik ooit heb gehad’. ,,Ik zal je vriendelijkheid, je bijnamen, je warmte, je lach en je knuffels echt missen. Je hebt van ons een familie gemaakt. Weet dat je dat voor ons was.”

Voor Bonnie Wright (Ginny) was Hagrid haar favoriete personage. ,,Robbie heeft Hagrids warmte, gevoel van thuis en onvoorwaardelijke liefde voor zijn leerlingen en magische wezens zo briljant geportretteerd”, schreef ze. ,,Robbie behandelde mij en de andere castleden toen wij nog kinderen waren altijd als gelijkwaardige professionals op een filmset, wat zorgde voor een gevoel van saamhorigheid. Ik mis je Robbie.”

Tom Felton (Draco) deelt op Instagram een dierbare herinnering aan een nachtelijke opname voor de eerste Harry Potter-film. ,,Ik was 12. Robbie zorgde voor iedereen om hem heen en maakte ze aan het lachen. Hij was een grote vriendelijke reus op het scherm, maar nog meer in het echt. Bedankt voor alles.”

James Phelps, die in de Harry Potter-films de rol van Fred Weasley speelde, heeft ook fijne herinneringen aan Coltrane. ,,Ik zal onze gesprekken over allerlei onderwerpen onder de zon missen”, twitterde hij. ,,En ik zal nooit vergeten dat Robbie Coltrane in september 2000 naar me toe kwam toen ik als 14-jarige erg nerveus was op mijn eerste dag op een filmset. Hij zei: geniet ervan, je gaat het goed doen. Bedankt daarvoor.”

Ook James Bond-producenten Michael G. Wilson en Barbara Broccoli lieten van zich horen. Zij werkten met de Schotse acteur samen voor GoldenEye (1995) en The World Is Not Enough (1999), waarin hij Valentin Zukovski speelde. ,, Robbie Coltrane’s dood is een tragisch verlies voor de wereld”, delen ze op Twitter. ,,Hij was een buitengewoon acteur wiens talent geen grenzen kende”, aldus de producenten. ,,We zullen hem als goede vriend missen. Rust in vrede, Robbie.”

