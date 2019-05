Harry Potter-reeks aangevuld met vier nieuwe boeken

Op 27 juni verschijnen de eerste twee titels, Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts en Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology. Later volgen nog Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy en Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures. De boeken brengen de lezer terug in de tijd om meer te leren over de traditionele folklore en magie in het hart van de Harry Potter-verhalen.