Harry Styles evenaart record in Top 40 met As it was

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 6 augustus. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 14 stijgers en 16 zakkers.

39 (--) THE DROP - Dimitri Vegas x David Guetta & Nicole Scherzinger x Azteck

Dimitri Vegas, David Guetta, Nicole Scherzinger en Azteck hebben de handen ineengeslagen op The Drop. Daarmee noteren we de eerste solo-hits voor Dimitri Vegas en Azteck en zien we ook Nicole Scherzinger na ruim 11 jaar weer terugkeren in de Top 40. Voor David Guetta is dit zijn 58e Top 40-hit en ondertussen staat de Franse dj- en producer deze week met nóg drie hits in de lijst. Na Justin Bieber en Ed Sheeran is David Guetta nu de derde man die voor een tweede periode met 4 hits tegelijk in de Top 40 staat. The Drop is nieuw op nummer 39.

16 (15) TROMPETA - Willy William

Trompeta is uitgegroeid tot een van de dikke zomerhits van 2022. Ook staat het nummer nu bij de 15 grootste hits in de Spaanse taal. Dat op zich is al een bijzondere prestatie voor een uit Frankrijk afkomstige artiest. In 2017 wist Willy William met Mi Gente al een hit bij de 15 grootste Spaanstalige hits te zetten en met Trompeta komt er daar nu dus gewoon nog eentje bij. Baas-boven-baas is Daddy Yankee… hij staat zelfs met 3 hits in die top 15: Despacito, Dura en Con Calma. In de Top 40 van deze week valt Willy William trouwens net buiten de top 15 – hij zakt een plekje naar nummer 16.

10 (12) MULTICOLOR - Son Mieux

Met Multicolor mochten we Son Mieux zes weken geleden voor het eerst verwelkomen in de Top 40. De groep uit Den Haag blijft lekker gaan in de lijst want deze week mogen we ook de eerste top 10-hit noteren. Di-Rect was in 2020 de laatste Haagse band in de top 10 met Soldier On. De Golden Earring blijft de band uit de hofstad met de meeste top 10-hits: 27 stuks. Maar… het begin is er; Son Mieux klimt twee plaatsen naar nummer 10.

1 ( 1) AS IT WAS - Harry Styles

De top 3 is ongewijzigd met I Want You (van La Fuente) op 3 en Automatisch (van Flemming) op nummer 2. Harry Styles evenaart deze week een bijzonder record want voor de tweede keer in de Top 40-geschiedenis staat er een nummer voor de 16e week op 1. One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa vestigde dat record op 11 augustus 2018 en bijna vier jaar later krijgt dat duo gezelschap van Harry Styles. Of hij het record naar 17 weken kan brengen weten we komende vrijdag.

