Harry Styles is nog lang geen volwassen popster

RecensieVoormalig One Direction-meisjesmagneet Harry Styles (24) toonde vanavond tijdens zijn grootste Nederlandse soloshow tot nu toe zijn ambities. Hij is er nog lang niet, maar bezit de potentie een volwassen popster te worden.

Concert Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Harry Styles



Ze hadden willen overnachten op het beton voor de Ziggo Dome, maar de politie sommeerde de jonge fans gisteravond een bed met een dak boven hun hoofd te zoeken. Enkele tientallen Styles-adepten werden zo behoed van onderkoeling, maar beroofd van hun illusies om dankzij hun toewijding een plekje op de eerste rij voor hun idool te bemachtigen.

De nervositeit was overigens onnodig, want Styles had bij zijn eerste soloshow in de Ziggo Dome op het overgrote deel van de vloer keurig genummerde stoeltjes neergezet. Alle fans stonden zo om precies negen uur gereed om al hun opgekropte spanning te bevrijden met een orkaan van gegil op hoge frequentie.

Tienermeisjes

Zo ontstonden er in de volle Ziggo Dome langzaam twee parallelle werelden. Op het podium het in One Direction groot geworden meisjesidool dat ver weg aan de horizon een volwassen popcarrière ziet blinken en zijn best deed zijn liedjes zo serieus mogelijk te spelen.

Voor de bühne daarentegen nog steeds dezelfde tienermeisjes die in Styles nog altijd de jongen van hun zoete dromen zien en elke steelse blik vanachter de microfoon beantwoordden met een nieuwe dosis decibellen.

De vraag die die tegenstelling opriep: wordt Styles ooit de nieuwe Mick Jagger die sommige bewonderaars in hem zien? Afgaand op de groei van zijn zalen - in november de Afas Live, nu al de drie maal grotere Ziggo Dome - bezit hij in elk geval getalsmatig de potentie. Ook qua podiumcharisma is Styles zonder meer rijkelijk bedeeld.

Verdienstelijk

Muzikaal is hij op zijn 24ste overduidelijk minder ver, maar een groeispurt lijkt niet uitgesloten. Styles heeft bij zijn eerste stappen in zijn post-boyband bestaan namelijk al een degelijk repertoire van seventies-beïnvloede popliedjes opgebouwd. De erfenis van Fleetwood Mac is er op zijn beste momenten (zoals zwijmelballad Ever Since New York) in hoorbaar.

Styles, die ook zijn broekpak-met-wijde-pijpen uit de kledingkast van de stiliste van het Rumours-album geleend leek te hebben, zong ze een tikje saai, maar alleszins verdienstelijk.