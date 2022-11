Harry Styles legt concert in Colombia stil en Wednesday-actrice blikt terug op opnames

Ongemak over gekozen lied bij WK-uitzendin­gen: ‘Enorme eer, maar voelt niet goed om aan te verdienen’

Het zal de vaste voetbalvolger niet ontgaan zijn dat rondom de wedstrijden van het Nederlands elftal veelvuldig het nummer This Is The Moment van Son Mieux te horen is. De NOS heeft het nummer gekozen als achtergrondmuziek bij de korte vooruit- en terugblik bij duels van Oranje. En dat heeft tot ongemak bij de Haagse band geleid.

20:28