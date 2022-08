Harry Styles open over seksualiteit: ‘Iedereen moet zijn eigen weg afleggen’

Harry Styles is moeilijk in een hokje te plaatsen, maar ongetwijfeld ook een van de laatste die in hokjes denkt. Zijn kledingstijl is uitbundig met veel veren en glitters. Toch zorgt juist dat voor de nodige insinuaties, en hoewel de popster - die een setje vormt met actrice Olivia Wilde - zo veel mogelijk de sociale media links laat liggen, lukt het hem niet altijd om zijn privéleven geheim te houden.



Om die reden gaat hij bewust naar een therapeut. ,,Ik sport elke dag en draag zorg voor mijn lichaam. Dus waarom zou ik niet hetzelfde doen voor mijn geest?” vertelt hij in Rolling Stone. ,,Er zijn zo veel emoties onbekend voordat je ze goed begint te analyseren”, meent hij. ,,Ik ga er echt graag diep op in. Ik denk niet ‘ik wil me niet zo voelen’, maar eerder ‘hoe komt het dat ik me zo voel?’”

Seksualiteit

Daar komt volgens Styles bij dat hij zich kwetsbaar op moet durven stellen. Tijdens de therapie wilde hij graag één gevoel in het bijzonder losschudden: de schaamte rond zijn seksualiteit. Hij kreeg zelf amper de kans om zijn seksuele voorkeuren uit te dokteren, of het publiek deed dat al in zijn plaats. ,,Als ik aan het werk ben, werk ik heel hard en ben ik erg professioneel, denk ik. Als ik niet werk, ben ik dat niet. Volgens mij ben ik open, maar ook wel redelijk koppig en kan ik me kwetsbaar opstellen”, zegt de 28-jarige Brit.



Toch kreeg hij daardoor een wrang gevoel, alsof hij zich hypocriet opstelde. Zijn shows floreren immers als een veilige plek voor zijn fans. Het gebeurde bijvoorbeeld al meermaals dat Styles tijdens een optreden een fan hielp om uit de kast te komen. Dit gebeurde ook bij een show van hem in de Ziggo Dome.

Binnenkort vertolkt Styles de rol van Tom in de film My policeman. Zijn personage valt op mannen, wat ook de de vraag over de acteur zijn geaardheid doet rijzen. ,,Ik denk dat iedereen, inclusief ik zelf, zijn eigen weg aflegt om zijn seksualiteit uit te zoeken en om er meer vertrouwd mee te geraken”, stelt hij. ,,Ik sprak nooit openbaar over mijn leven naast mijn werk, en dat heeft me positief beïnvloedt. Er zullen namelijk altijd andere versies van het échte verhaal circuleren. Daarom besloot ik om geen tijd te verspillen aan die verhalen corrigeren”, vertelt de zanger die inmiddels achttien weken op 1 staat met As it was in de Top 40.

