Harvey Weinstein dient zaak in bij faillissementsrechtbank

Harvey Weinstein wil de zaak om seksueel misbruik die tegen hem loopt door de faillissementsrechtbank laten beoordelen. Hij heeft daar gisteren de papieren ingediend, meldt Deadline, een Amerikaanse website met entertainmentnieuws. Weinstein lijkt hiermee via een andere route een schikking er doorheen te willen krijgen die eerder door een federale rechter is afgewezen.

In de schikking wordt een voorstel gedaan van ongeveer 19 miljoen dollar om verdere rechtszaken van de slachtoffers af te kopen. De rechter vond het een nepschikking en oneerlijk. Er werd weliswaar gesproken over een compensatie tot 750.000 dollar per persoon, maar dat is volgens de juristen ‘onderdeel van een wrede grap’. In de praktijk zouden de meeste vrouwen waarschijnlijk hooguit 10.000 tot 20.000 dollar krijgen.

Weinstein zelf zou zelfs miljoenen uitbetaald krijgen om de proceskosten te dekken. De rechter in New York noemde dit gewetenloos en weerzinwekkend en verwierp de schikking.

Om alsnog zijn zin te krijgen heeft Weinstein gisteren dus geprobeerd om de schikking door een andere rechter, die van de faillissementsrechtbank, te laten behandelen. Deze rechtbank beoordeelt de financiële situatie van de beklaagde en komt dan met een plan waarmee de beklaagde met behulp van zijn bedrijfsmiddelen een deel van zijn schuld kan afbetalen.

Beledigend

De advocaten van de slachtoffers van Weinstein hebben hiertegen bezwaar gemaakt. ,,Dit is gewoonweg beledigend en de procureur-generaal van New York zou onmiddellijk duidelijk moeten maken dat ze deze achterbakse regeling niet toestaat.”

De advocaten hebben eerder ook al geklaagd dat de schikking Weinstein niet dwingt om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Tientallen vrouwen hebben de voormalige filmproducent beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij is door een rechtbank in New York al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor seksueel misbruik en verkrachting en wordt ook nog vervolgd in Los Angeles.

