Harvey Weinstein in beroep tegen celstraf: ‘Geen eerlijk proces gehad’

Weinstein werd in 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar . Hij werd schuldig bevonden aan aanranding van een productie-assistente en verkrachting van een vrouw die een loopbaan als actrice nastreeft. Het was het klapstuk in de rel die ontstond rond Harvey Weinstein toen de #MeToo-beweging opkwam. De producer was een van de grote namen die vanwege seksueel wangedrag in opspraak kwam. Het team van Weinstein beweert nu juist dat de jury beïnvloed werd door ‘de sensationele, bevooroordeelde berichtgeving in media en de uitvergrote morele verontwaardiging van het publiek over geclaimd seksueel wangedrag van machtige mannen’. Ook trekt hij de rechtbankjury in twijfel. Zo zou een van juryleden hebben gelogen over het feit ze een boek schreef over oudere mannen die op jongere vrouwen jagen.

Mobiele telefoon

Daarnaast stelt hij ook dat de rechter vooringenomen zou zijn geweest. Weinstein kreeg van hem een vermaning voor het gebruik van een mobiele telefoon in de rechtbank. Volgens de producer van films als Pulp Fiction, Shakespeare in Love en Gangs of New York was de ingreep buitenproportioneel.



Ook stelt het team van Weinstein dat de 67-jarige filmproducent is veroordeeld voor al zijn misstappen in zijn leven in plaats van specifiek voor de ten laste gelegden aantijgingen. De juristen noemen dit een grote fout waardoor een eerlijk proces in weg werd gestaan. De jury zou daardoor te veel beïnvloed zijn.



Het is nog maar de vraag of het beroep van de juristen succesvol zal zijn. Maar mocht dat het geval zijn, dan wacht Weinstein nog een proces in een andere misbruikzaak.