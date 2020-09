Hazesjes tonen familieliefde en Sylvie is ‘nooit zo klaar geweest’ voor jawoord

Ouders Sylvie Meis niet aanwezig bij huwelijk

17 september Het geplande droomhuwelijk van Sylvie Meis met haar vriend Niclas Castello viel de afgelopen maanden flink in het water vanwege het coronavirus. Het stel was daardoor genoodzaakt hun grote dag uit te stellen. Dit weekend is het dan eindelijk zo ver en kunnen de twee elkaar het jawoord geven. Maar dat gebeurt helaas wel zonder Sylvie's ouders.