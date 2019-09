‘HBO werkt aan tweede prequel Game of Thrones’

Arrestatie­be­vel tegen R. Kelly na missen hoorzit­ting

4:28 Tegen de Amerikaanse zanger R. Kelly is een arrestatiebevel uitgevaardigd omdat hij donderdag niet kwam opdagen tijdens een hoorzitting in Minneapolis. In de hoorzitting had R. Kelly tekst en uitleg moeten geven over een gebeurtenis in 2001, toen hij een tienermeisje zou hebben betaald om voor hem te strippen en te dansen, meldt de Amerikaanse krant StarTribune.