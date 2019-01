Heeft de Mol zich versproken?

‘Hartstikke’ zieke Freek Vonk legt in Filipijnen opnames voor het eerst stil

12:25 Het gaat niet goed met televisiebioloog Freek Vonk, die in de Filipijnen geveld is door een nog onbekend virus. Vonk is voor de eerste keer in acht jaar tijd genoodzaakt de opnames van zijn serie Freeks Wilde Wereld stil te liggen.