Heel Holland Bakt Kids niet zo'n hitshow als versie met volwassenen: half miljoen kijkers

Het bakprogramma lijkt qua inhoud op de reguliere kijkcijferhit van de zondagavond, maar bevat opdrachten die natuurlijk afgestemd zijn op kinderen. Ook worden de jonge bakkers in de tent bijgestaan door een volwassene. De jury en presentatie is met Janny van der Heijden, Robèrt van Beckhoven en André van Duin hetzelfde.



Toch had de NPO gisteravond ook weer een oude kijkcijferknaller op het programma staan. 2,5 miljoen kijkers zagen een spectaculaire aflevering van Wie is de Mol? waarin Tygo Gernandt en Nikkie de Jager met een helikoptervlucht gescheiden werden van de rest groep. Vanmiddag is op deze site daar meer over te lezen in de rubriek: Doorgraven.



Wie is de Mol was het best bekeken programma in de kijkcijferlijst van Stichting Kijkonderzoek. De NOS Journaals van 18.00 uur en 20.00 uur maken de top drie vol met respectievelijk gemiddeld 2,3 en 1,3 miljoen kijkers. Bij de commerciële zenders was BankGiro Miljonairs (RTL 4) het programma dat primetime de meeste kijkers trok (bijna 1,2 miljoen). Holland’s Got Talent (1,0 miljoen kijkers) en Ik Hou van Holland (802.000 kijkers), die respectievelijk om 20,00 uur op RTL 4 en SBS6 begonnen, waren net iets minder in trek.