Hele jury van MasterChef Australië stapt op

Britney Spears debuteert vriend - of is het haar verloofde? - op rode loper

10:23 Britney Spears is gisteravond voor het eerst in drie jaar met haar vriend Sam Asghari op de rode loper van een filmpremière verschenen. Het stel ging in Los Angeles naar de eerste vertoning van Quentin Tarantino's nieuwe kaskraker Once Upon a Time in Hollywood. Een diamanten ring aan haar vinger voedt de geruchten dat het stel verloofd is.