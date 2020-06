Heleen heeft geheimzinnige afspraak en Arjen Lubach zaait verwarring

Pink dankt sterke huwelijk aan relatiethe­ra­peut

9:44 Het huwelijk tussen P!nk en echtgenoot Carey Heart is volgens de zangeres na veertien jaar ‘still going strong’. Maar dat was zonder gesprekken die ze alleen en samen met haar man met therapeute Vanessa Inn heeft ‘zeker niet het geval geweest’, bekent ze in een chat met Page Six.