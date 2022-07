Heleen moet een toiletselfie maken en Klaas is klaar met ‘debiele’ foto's

Disney komt met nieuwe documentai­re over BTS

Entertainmentbedrijf Walt Disney gaat samenwerken met Hybe, het label achter de beroemde Zuid-Koreaanse boyband BTS. Onderdeel van de samenwerking is onder meer een documentaireserie genaamd BTS Monuments: Beyond the Star, die volgend jaar op streamingdienst Disney+ zal verschijnen.

12 juli