Helemaal Het Einde-stel ‘Posjes’ toch niet uit elkaar

Married at First Sight eindigt voor Pascal en Mirjam in liefdesdra­ma

9 juni Programmamaker Peter van der Vorst is blij met de liefdesscore die het nieuwe seizoen van Married at First Sight (RTL 4) heeft opgeleverd. Van de vijf stellen die trouwden zonder elkaar ooit te hebben ontmoet, zijn er nog twee bij elkaar. ,,Een score van 40 procent, jongens! Ik moet zeggen dat ik best wel tevreden ben’’, jubelde Van der Vorst vanavond in de finaleaflevering.