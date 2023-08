Hélène Hendriks neemt afscheid van kijker, krijgt complimenten van Johan Derksen

Arcade van Duncan Laurence doorbreekt grens van één miljard streams op Spotify

Duncan Laurence heeft een bijzondere mijlpaal behaald op Spotify. Zijn winnende songfestivalhit Arcade uit 2019 is sinds dinsdag liefst 1 miljard keer beluisterd en treedt daarmee officieel toe tot de zogeheten Billions Club van de populaire streamingdienst. ‘Ik had het nooit durven dromen, maar het is echt waar’, schrijft hij in een reactie.