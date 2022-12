Hélène Hendriks presenteert HLF8 drie dagen, en Sam Hagens twee

Hagens is op woensdag 4 januari voor het eerst als host aan de talkshowtafel te zien, zo laat SBS6 vandaag weten. Hij neemt twee avonden per week voor zijn rekening, de woensdag en donderdag; Hélène Hendriks doet de maandag-, dinsdag- en vrijdagavond.

De talkshow op SBS 6 was sinds september vorig jaar het kindje van Johnny de Mol, die in april van dit jaar terugtrad en eind oktober bekendmaakte niet meer terug te keren. HLF8 werd toen al gepresenteerd door Hélène Hendriks, die de show afwisselde met Leonie ter Braak. Laatstgenoemde tekende een contract bij RTL, waar zij in januari gaat beginnen.

Hélène Hendriks, die ook regelmatig aanschuift als tafeldame bij Vandaag Inside, zou eigenlijk namens de Talpa-zenders afreizen naar Qatar om het WK te verslaan. De presentatrice was echter harder nodig bij de programma’s op de zender (HLF8 en De Oranjewinter). Daarom werd Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol, verslaggever ter plaatse.

Van Sam Hagens, politiek verslaggever van Hart van Nederland en duider bij Vandaag Inside en HLF8, was al bekend dat hij in gesprek was met Talpa om de talkshow te gaan presenteren. Anderhalve week geleden kwam naar buiten dat Mona Keijzer (54) ook in beeld was om presentatrice te worden. De voormalig staatssecretaris, die regelmatig te gast is, zou vergeefs een screentest hebben gedaan.

,,Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe jaar en kijk er enorm naar uit om HLF8 te mogen presenteren. Het team en de studio zijn mij niet onbekend, maar spannend vind ik het wel. Ik neem mijn kennis van en interesse in politiek mee, maar uiteraard komen ook de andere onderwerpen bij mij aan tafel aan bod’’, aldus Hagens.

