Hélène Hendriks verlaat FOX Sports voor Veronica

Mogelijk blijft de 37-jarige Hendriks in de weekeinden nog bij FOX te zien. ,,Dat zou ik best willen, maar daar wordt nog over gesproken'', zegt ze. Het is de bedoeling dat ze bij Veronica afwisselend met Wilfred Genee de uitzendingen van de Champions League vanuit de studio gaat presenteren. ,,Op dinsdag de één, op woensdag de ander. Ik zal waarschijnlijk op de andere dag op het veld staan bij een wedstrijd.'' Ze wordt ook betrokken bij de andere sportuitzendingen. ,,Vrouwenvoetbal, de Nations League, maar ook vechtsporten. Ik heb er zin in.''



John de Mol, die ook de makers van Voetbal Inside al binnenhaalde, benaderde Hendriks persoonlijk. ,,Ik heb een paar gesprekken met hem gehad. Ik had ook een andere aanbieding (van RTL, red.), maar dat ging meer over algemene onderwerpen. Ik ben echt een sportvrouw, mij zul je niet gauw Eigen huis & tuin zien presenteren.''