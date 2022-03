Hélène Hendriks vervangt zieke Johnny de Mol bij Hlf8

Recensie Drie sterren voor het beklemmen­de The Batman: Sherlock Holmes in een vleermuis­pak

The Batman komt niet in de buurt van Christopher Nolans magistrale The Dark Knight-trilogie, maar is in visuele flair en beklemmende sfeer – vooral dankzij rivaal The Riddler als een geradicaliseerde wappie – toch een welkome toevoeging aan het inmiddels (te?) wijdvertakte film-universum van de held in het vleermuispak.

28 februari