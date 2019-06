Hélène reageert op ‘doodzonde’: Wilfred Genee is veel verder dan ik

Wilfred Genee kwam vanmiddag in zijn eigen radioprogramma nog even terug op Café Hendriks en Genee. Hij belde met zijn co-host op zondag Hélène Hendriks om te praten over de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen, maar al snel ging het over de kritiek op hun laatste uitzending. ,,Ik heb eigenlijk in een hoekje zitten huilen na die column. Ik durfde eigenlijk niet meer buiten te komen,” grapt Hendriks.



Daarna serieus: ,,Ik ben met delen van de column van Angela de Jong zeker wel mee eens. Ik ging ook de fout in. Dan moet je zo eerlijk zijn dat het zo was.”



Het fragment waar het allemaal omdraait, is een gesprek tussen Art Rooijakkers en Genee. Die laatste legt uit: ,,Ik probeerde Art uit de tent lokken over Dennis Weening. Die natuurlijk een akkefietje hebben gehad, omdat het verhaal ging dat Art had geëist dat hij Expeditie Robinson zou gaan presenteren. En dat Dennis Weening er daarom ervan afgehaald werd. Toen leek het erop dat er toch iets aan de hand was tussen die twee.”