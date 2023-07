Henk kende Froukje niet voor deelname De slimste mens: ‘Kan heel slecht tegen nieuwe muziek’

met video Na heel wat ‘shaming en blaming’ is Kevin Spacey vrijgespro­ken: ‘Hij is tekortge­daan’

Nu hij is vrijgesproken van seksueel wangedrag zijn er voor tweevoudig Oscarwinnaar Kevin Spacey (64) ‘geen belemmeringen’ meer om de draad weer op te pakken, zeggen kenners. Maar of hij in grote Hollywoodproducties te zien zal zijn, is nog de vraag.