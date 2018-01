Henk Schiffmacher gaat het theater in

In 2014 stond hij al eens voor een groot publiek op het toneel voor een TED Talk, en dat beviel hem zo goed dat hij dacht 'daar moet ik meer mee doen'. Zo gezegd, zo gedaan. In Schiffmacher vertelt deelt de zestiger zijn levensverhaal en zijn avonturen. Van zijn jeugd, tot de roem en van de bekende sterren die hij onderhanden nam, tot de dieptepunten uit zijn carrière. ,,Ik heb 40 jaar in het vak gezeten, ik heb de gekste dingen meegemaakt en de wereld zien veranderen. Daar vertel ik over. Met de nodige flair. Dat gaat mij meestal wel goed af. Ik ben een rommelige, wat warrige oude man, geen toneelprofessional. Maar ik ben er niet bang voor. Als je bang bent, komen er nooit avonturen op je pad.''



Wat begon als een gewaagd plan groeide uit tot een heuse tournee. Dat mensen geld betalen om naar hem te luisteren, vindt Schiffmacher een hele eer. ,,De kaartverkoop is de grootste drijfveer. In twee en een halve maand 42 shows doen, is zwaar. Ik heb mezelf daarom van alle andere werkzaamheden ontheven. Ik stort me hier helemaal op.'' En hij houdt de deur naar het buitenland open. ,,Vrienden in Amerika hebben al gezegd dat ik ook daar moet komen spelen. Dat zou toch wat zijn. En dan eindigen in Las Vegas, tegenover de show van Hans Klok. Die had Pamela Anderson op het podium, en ik had haar in mijn stoel.''



Schiffmacher vertelt beleeft zijn première op 12 februari in het DeLaMar Theater in Amsterdam.