Henk Westbroek: ‘Wel geappt met Wilfred Genee, maar nog niet gevraagd’

Henk Westbroek zit nog in de wachtkamer wat betreft de dagelijkse talkshow van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp bij SBS 6. ,,Ze hebben me nog niet gevraagd, maar ik zie het wel zitten, ja”, stelt Westbroek.

Johan Derksen liet deze op deze site weten Henk Westbroek graag als vaste gast bij hun praatprogramma te willen. Zoals bekend gaat SBS 6 in het nieuwe jaar met een dagelijkse show van start. Het trio wil elke avond een andere gast aan tafel. Özcan Akyol zou er een van kunnen worden. De presentator annex schrijver heeft een aanbod in beraad. Derksen stelde dat de namen van Merel Westik en Leonie ter Braak (‘Zij werken toch al bij Talpa’) waren gevallen tijdens de besprekingen en opperde zelf Henk Westbroek die nog van niets wist. ,,Henk heeft politiek inzicht, verstand van muziek, eigenlijk heeft hij overal een mening over. Ik zie hem er graag bij”, aldus Derksen.

Lees ook Johan Derksen wil onder anderen Henk Westbroek als stamgast in dagelijkse talkshow

Henk Westbroek (69) heeft wel oren naar een wekelijkse avond, maar had via via begrepen dat Genee ‘een hekel aan hem zou hebben’. ,,Ik heb Wilfred toen geappt dat daar van mijn kant geen sprake van is. Het is mij niet bekend. Hij appte terug: ‘Mij ook niet.”

Sterke mening

Daarmee ligt voor Westbroek de weg open naar de dagelijkse talkshow, al heeft de voormalige zanger van Het Goede Doel nog niets vernomen van Talpa. ,,Ze mogen me bellen”, zegt Westbroek die afgelopen zomer al genoot van het dagelijkse praatprogramma De Oranjezomer. ,,Het was een gevarieerd scala van opinies en onderwerpen. Met gasten aan tafel die niet de lulligste waren. Met een sterke mening. En een van de weinige programma’s waar muziek serieus genomen wordt. Laten we niet vergeten dat Danny Vera de grootste Nederlandse artiest is van dit moment. In de eerste plaats door zijn eigen zangkwaliteiten, maar zij hebben hem alle ruimte gegeven.”

Westbroek vergelijkt het programma met het legendarische Barend & Van Dorp. ,,Ben ik mee opgegroeid. Daar kwam je nooit helemaal ongeschonden weg. Eerst kreeg je Barend over je heen. Als je die dan pareerde kwam Van Dorp. En dan hadden ze als de achtervang ook Jan Mulder nog. Daar ging je met genoegen naar toe, omdat je er zelf ook scherper van werd. Maar dat kom je helemaal niet meer tegen, joh.”

Wat hij kan toevoegen? ,,Als je mij dat vraagt, ga ik natuurlijk niet zeggen: niks”, glimlacht Westbroek. ,,Dan krijg je een jubelscenario.” Zijn antwoord: ,,Ik heb wel aardig opgelet op school. Ik lees de kranten en heb een prima geheugen. Ik heb goed gevoel voor blaaskakerij en ben allesbehalve een clichépisser. Ja, zeg jij dan, daarin lijk je op Derksen, maar ik denk dat ik dan weer een tandje linkser ben dan Johan.”