Henny Huisman komt met biografie: ‘Het heeft iets definitiefs, alsof je bijna dood bent’

Misdaadkomedie

Het boek wordt geschreven door Kevin Kraan en uitgebracht door uitgeverij Inside. ,,We hebben al een aantal gesprekken gehad over vroeger, ik heb heel veel verteld over vroeger. En het is aan Kevin om daar dan maar een logisch verhaal van te maken." Het is ook de bedoeling dat collega's en vrienden van Huisman meewerken aan het boek. ,,Het moet vooral een luchtige terugblik op mijn leven worden, voor een groot publiek. Ik ben geen man die opeens filosofisch gaat terugblikken en opeens allemaal wijsheden gaat reciteren."



Voor de televisiecoryfee wordt het sowieso een druk jaar; begin 2020 staan ook de opnames voor de misdaadkomedie La Famiglia gepland, waar Huisman een grote rol in speelt. Hij wordt in de productie per ongeluk opgejaagd door de Italiaanse maffia.