Henny Huisman opnieuw onder het mes voor verbrijzelde elleboog

Een specialist reconstrueerde het verbrijzelde gewricht afgelopen zomer met volgens Henny 'tig pinnetjes, plaatjes en schroefjes'. ,,Er ging gips om het medische kunstwerkje en ik moest wekenlang revalideren. Helaas functioneert die elleboog nog steeds niet best. Dus moet ik helaas nogmaals worden geholpen'', blikt hij met gemengde gevoelens vooruit. ,,Dan haalt de arts stukjes bot uit mijn heup. Die fragmentjes worden fijngemalen tot cementspecie dat als een soort lijm in mijn elleboog wordt aangebracht. En nu maar hopen dat die renovatie afdoende is.''



Henny ging na het ongeluk met een positief gevoel het revalidatietraject in. ,,Maar het herstel bleek bij nader inzien toch een tegenvaller. Die elleboog is goed kapot. Ondanks de reparatie functioneert het gewricht nog niet naar volle tevredenheid. Als ik lang moet presenteren krijg ik pijn in mijn arm. Ik houd de microfoon altijd links vast en dat is net de verkeerde kant.'' Huisman wil weer zonder pijn kunnen drummen, gitaarspelen en zijn werk doen. ,,Het is lastig. Soms, als ik veel last heb, lukt het me zelfs niet mijn eigen broek dicht te maken. Met één arm zoiets simpels doen, blijkt nu een hele toer.''