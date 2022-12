Henry Cavill toch níét te zien als Superman: ‘Moeilijk, maar dat is het leven’

Henry Cavill keert toch niet terug als Superman, schrijft de Britse acteur in een verklaring op Instagram. ‘De wisseling van de wacht is iets wat gebeurt, dat respecteer ik.’

De acteur heeft een gesprek gehad met regisseur James Gunn en producer Peter Safran, schrijft hij. Cavill vindt het ‘niet makkelijk’ om het slechte nieuws te delen, vooral omdat hij in oktober zijn terugkeer als de superheld had aangekondigd. ‘Maar dat is het leven.’

Gunn en Safran hebben ‘een universum om op te bouwen’. Hij wenst hen en de rest van de crew ‘heel veel succes’. ‘Voor degenen die aan mijn zijde stonden al die jaren’, vervolgt hij, ‘we mogen even balen.’ Maar we moeten volgens hem onthouden dat Superman er ‘nog steeds is’.

De acteur maakte in oktober in een video op Instagram bekend het blauw-rode pak weer aan te trekken. ,,Ik wilde tot na het weekend wachten om dit te posten, omdat ik jullie de kans wilde geven om allemaal Black Adam te kijken”, zei hij destijds. In die film is Cavill even als de held Superman te zien. ,,Maar nu velen van jullie dat gedaan hebben, wilde ik het officieel maken: ik ben terug als Superman.”

Cavill vertolkte de rol van Clark Kent en de superheld nog in 2016 in de film Batman v Superman: Dawn of justice. Hij was in 2013 voor het eerst te zien als Superman in de film Man of steel.

