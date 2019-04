Herdenking Nipsey Hussle eindigt in chaos

De politie heeft inmiddels ook een verdachte in het vizier voor de dodelijke schietpartij van zondag. Op Twitter deelde de politie een foto van de vermeende dader die nog voortvluchtig is. Naast Nipsey werden nog twee andere mensen neergeschoten, zij liggen in stabiele toestand in het ziekenhuis.



Uit de autopsie is gebleken dat de wonden, veroorzaakt door de kogels die op Hussle zijn afgevuurd, hem uiteindelijk fataal zijn geworden. ,,De hulpverleners namen hem mee naar het ziekenhuis, waar hij om 5 voor 3 ‘s middags overleed. Uit de autopsie is gebleken dat de wonden, veroorzaakt door de kogels die op hem zijn afgevuurd, hem uiteindelijk fataal zijn geworden. De manier van overlijden is vastgesteld als moord‘’, aldus de lijkschouwer in een officieel statement.