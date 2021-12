Hereniging Carlo en Irene bij RTL? Duo wil samen zondagochtendshow maken

Moors maakte begin vorige maand bekend na twaalf seizoenen te stoppen met De TV Kantine. Volgens Boszhard betekent haar vertrek niet dat de twee nooit meer zullen samenwerken. ,,Een middagprogramma als Life and Cooking gaan we alleen niet meer doen. Dat is geweest. We zien een zondagochtendprogramma wél zitten”, vertelt de presentator in Veronica Superguide.



Dat zou een programma zijn voor ‘degenen die brak op de bank liggen en de dag goed willen beginnen’, omschrijft Boszhard. ,,Met nieuws, gasten, de week nog eens doornemen.”



Hoewel met Van der Vorst al is gesproken over het idee, is er nog niets ‘zeker’ en afgesproken. ,,Het idee écht uitwerken, een productiebedrijf erop zetten, groen licht krijgen: dat moet allemaal nog gebeuren, mocht het doorgaan.”