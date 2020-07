Herman van der Zandt stil van Srebrenica-beelden: ‘Het was zo intens’

Hoe zat het ook alweer? Het uiteenvallen van Joegoslavië, de val van de moslim-enclave Srebrenica, de betrokkenheid van de Nederlanders en de eerste genocide sinds de Tweede Wereldoorlog die 8400 moslimmannen het leven kostte. ,,Het is goed om weer even scherp te hebben wat er 25 jaar geleden is gebeurd”, zegt Herman van der Zandt, die de uitzendingen van het Srebrenica Journaal presenteert.



,,We hebben er allemaal een beeld van, maar de oorlog is door de jaren heen van zoveel kanten belicht, ik denk dat het goed is om de gebeurtenissen nog eens goed op een rijtje te zien. Bij de Bevrijdingsjournaals kwamen we erachter dat het goed werkte. Deze vorm: van dag tot dag en niet al te lang.”



De reeks bevat zeven afleveringen waarin de oorlog op de Balkan en in het bijzonder Srebrenica wordt besproken. ,,Dat is de aanleiding, daar werken we naar toe. Om je een beeld te geven van vanavond: er zitten vluchtelingen vast, er worden vijf observatieposten onder vuur genomen. En dan beginnen we bij het overlijden van Tito in Joegoslavië, en introduceren we Milosevic.”